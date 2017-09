Defesa diz que Joesley e Saud “não mentiram nem omitiram informações”

A J&F declarou neste domingo que seus executivos Joesley Batista e Ricardo Saud “não mentiram nem omitiram informações no processo que levou ao acordo de colaboração premiada”. Em nota, o grupo assinalou que os executivos “estão cumprindo o acordo”.

No texto, a defesa de Joesley Batista e Ricardo Saud enfatiza que ambos “se apresentaram voluntariamente à Superintendência da Polícia Federal, na tarde de hoje (domingo), em São Paulo”.

Joesley e Saud tiveram a prisão decretada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por suposta violação do acordo de delação.