Defesa de Paulo Bernardo diz desconhecer investigação que culminou em denúncia

A advogada Verônica Sterman, responsável pela defesa do ex-ministro Paulo Bernardo, afirmou desconhecer a investigação que culminou na denúncia apresentada hoje pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o petista.

“A defesa de Paulo Bernardo informa que não teve conhecimento da denúncia e sequer sabia que existia uma investigação para apurar essas supostas condutas”, explicou por meio de nota.

Paulo Bernardo foi denunciado por participar de suposta organização criminosa que formou um esquema de arrecadação de propina por meio da utilização de entes e órgãos públicos como a Petrobras, o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).