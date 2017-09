Defesa de Lula: absolvição é ‘prova de inocência’

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o pedido de absolvição é “justo e reflete a prova da inocência” do petista, “coletada especialmente do depoimento de 31 testemunhas”. “Lula jamais praticou qualquer ato com o objetivo de impedir ou modular a delação premiada do ex-diretor da Petrobrás Nestor Cerveró, ao contrário do que constou da denúncia”, disse, em nota, o advogado Cristiano Zanin. Foto: Ricardo Stuckert

Para ele, a iniciativa do procurador Ivan Cláudio Marx também confirmou que a delação de Delcídio Amaral “é uma farsa. “O próprio Ministério Público Federal, na peça que pede a absolvição, faz referência à ‘grotesca versão de Delcídio’ e afirma que, na verdade, ‘Delcídio estava preocupado apenas com ele mesmo’”, disse.

LEIA TAMBÉM: Fux: processo que envolve Temer não vai abalar de forma alguma a governabilidade

O advogado de André Esteves, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, disse que a manifestação do MPF foi “digna”, uma vez que não ficou demonstrada, ao longo da instrução do processo, nenhuma participação de seu cliente no esquema denunciado. Ele disse que aguardará agora a decisão do juiz Vallisney de Souza Oliveira. / F.F. e B.B.