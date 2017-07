Defesa de empresário diz que irá recorrer de manutenção de prisão

Em resposta à decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que manteve nesta quarta-feira, 26, a prisão preventiva do empresário do setor de transporte urbano no Estado do Rio, Jacob Barata Filho, a sua defesa informou que irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“A ausência de unanimidade na decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – dois votos a um – indica que seria viável a substituição por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e o pagamento de fiança. As questões levantadas hoje pelo Ministério Público Federal se referem ao processo e não às medidas cautelares que estavam em discussão”, afirma o advogado do empresário José Carlos Tórtima.

A defesa destaca ainda que a Justiça já reconheceu que o empresário não tentou fugir do país. Outro ponto é que todos os investigados na Operação Ponto Final estão presos sem denúncia, até o momento. As investigações apontam que havia uma organização criminosa, atuante no setor de transportes do Estado do Rio, responsável pelo pagamento de mais de R$ 260 milhões a políticos e agentes públicos.