Defesa de Cerveró vai recorrer de condenação por prejuízo em Pasadena

A defesa do ex-diretor Internacional da Petrobras Nestor Cerveró informou nesta segunda-feira, 4, que vai recorrer de decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que o condenou a pagar por dano ao erário na compra da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA). Em nota enviada à reportagem, os advogados de executivo alegaram que “a condenação imposta” pela corte não reflete a “real atuação” de seu cliente no negócio.

“Todos os seus atos foram embasados em opiniões técnicas prévias, inclusive em relação aos valores pagos, os quais foram considerados adequados e dentro dos patamares de mercado pelos setores financeiros da Petrobras e por consultores externos independentes”, afirma o comunicado, assinado pelos advogados Murilo Varasquim, Alisson Nichel e Victor Leal.

LEIA TAMBÉM: Associações de promotores e procuradores vão ao STF por reajuste salarial

A defesa do ex-diretor alega ainda que a transação foi aprovada “por toda” a Diretoria Executiva da Petrobras. “Uma aquisição desse porte é de responsabilidade exclusiva dos Conselheiros da Petrobras, nos termos do próprio estatuto da empresa. Portanto, a decisão do TCU parte de uma premissa equivocada e será objeto de recurso.”