Defesa de Bendine diz à PF que garrafas de vinho foram ‘presente’

A defesa do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine afirmou à Polícia Federal que as duas garrafas de vinho apreendidas pela Operação Cobra – 42.ª fase da Lava Jato – foram dadas de presente ao executivo. A PF havia pedido explicações de Bendine sobre a forma como ele teria adquirido a bebida.

“Resta impossibilitada a comprovação da forma de aquisição das aludidas garrafas, já que ambas foram presentes”, alegou a defesa.

Bendine foi preso em 27 de julho na Operação Cobra, 42.ª fase da Lava Jato. O ex-presidente da Petrobras é suspeito de receber R$ 3 milhões em propina da Odebrecht. O executivo está custodiado na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.