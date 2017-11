Decisão de Bruno Araújo causa surpresa em dirigentes tucanos

Um dos poucos consultados por Araújo foi o governador de Goiás, Marconi Perillo, que está em campanha para presidir o PSDB. “A saída do ministro mostra que o afastamento natural e elegante é o melhor caminho e que é falsa a afirmação de que o PSDB se resume a um plebiscito entre aqueles que querem ficar ou sair do governo Temer.”

A decisão do tucano Bruno Araújo (PE) de deixar o cargo de ministro das Cidades pegou de surpresa os principais líderes do PSDB, apesar de ele ter dito que conversou “com vários quadros do partido” antes de apresentar a carta de demissão.

“Que ministro saiu? Vocês estão me falando agora”, afirmou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a jornalistas brasileiros em Washington, onde foi homenageado pelo Inter-American Dialogue. Em entrevista à TV colombiana NTN24, parceira do evento, o ex-presidente disse que o PSDB terá, agora, “mais autonomia”.

Abril

LEIA TAMBÉM: Procuradoria vai a Moro contra liberação de R$ 10 mi a João Santana e Monica

Aloysio Nunes não deve seguir o caminho de Araújo por ora. O plano inicial era ficar até abril, quando deve deixar o governo para disputar a reeleição ao Senado por São Paulo. O líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC), afirmou que a saída de Araújo mostra que o partido “não tem apego” a cargos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.