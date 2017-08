Dallagnol: se País quiser impunidade, caminho é revisão de prisão na 2ª instância

O procurador da República e membro da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal no Paraná, Deltan Dallagnol, disse que se o Brasil quiser seguir pelo caminho da impunidade em crimes, o melhor caminho é a revisão de prisão em segunda instância.

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu, recentemente,pedido de habeas corpus para o ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) Rogério Onofre. Mas Onofre foi alvo de um novo mandado de prisão do juiz federal Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal, do Rio, na Operação Ponto Final – desdobramento da Lava Jato que cercou a cúpula do Transporte no Rio. Seu advogado, Yuri Sahione, disse neste sábado que Onofre vai se entregar.

“A revisão de prisões é algo catastrófico”, afirmou o procurador. Dallagnol diz que o uso da delação só funciona quando a outra alternativa é pior.