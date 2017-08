‘Cumpro a agenda que acho necessária’, afirma Doria

Doria destacou que vai continuar as viagens: “Não estou nestas viagens como presidenciável, mas como prefeito de São Paulo e como vice-presidente da Frente de Prefeitos para conhecer bem o Brasil e para fazer a defesa dos prefeitos. Vou continuar estas viagens, sim.”

Orçamento

LEIA TAMBÉM: 'Não fiz dinheiro na vida pública', diz Aécio em vídeo

Apesar de negar o desejo de disputar a Presidência da República, quando questionado sobre se ele se sente capacitado para comandar a administração federal, ele respondeu: “Eu sou preparado para ser gestor da maior cidade do País, com R$ 54 bilhões de orçamento, o terceiro maior do País, só perde para o da União e para o Estado de São Paulo. Quem administra o maior orçamento do País, se vê como gestor em qualquer circunstância.”

Doria já visitou cinco cidades nordestinas em agosto: Salvador, Natal, Fortaleza, Recife e Campina Grande. Tem uma agenda nas próximas semanas para cidades da Região Norte.