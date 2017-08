Corpo técnico do PSDB está incomodado com permanência no governo, diz Franco

O ex-presidente do Banco Central e um dos economistas criadores do Plano Real, o tucano Gustavo Franco, disse que um partido dividido “meio a meio” é sempre ruim e que ao corpo técnico do partido “está incomodado” com a permanência do PSDB no governo de Michel Temer.

No início do mês, quatro economistas endereçaram uma carta ao presidente interino do PSDB, o senador Tasso Jereissati (CE) – além de Franco, assinaram os tucanos Elena Landau, Edmar Bacha e Luiz Roberto Cunha – pedindo o desembarque do partido do governo e uma renovação da direção.

“Pedimos também uma refundação ética e programática do partido e achamos que hoje o PSDB está muito ligado ao manifesto de formação do partido que é de 1988”, disse Franco.