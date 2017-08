Corpo de Carlos Araújo será velado na Assembléia Legislativa do RS

O corpo do ex-deputado pelo PDT do Rio Grande do Sul Carlos Araújo começará a ser velado às 15 horas na Assembleia Legislativa do Estado. Araújo, ex-marido da ex-presidente Dilma Rousseff, faleceu no início da madrugada deste sábado, 12, em Porto Alegre. Ele estava internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia da capital gaúcha desde o dia 25 de julho, devido a um quadro de cirrose. A causa da morte não foi divulgada.

O velório, que será aberto ao público, se estenderá até as 19 horas. Depois, o corpo será cremado em cerimônia restrita aos familiares.

