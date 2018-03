Contra o fantasma da prisão da Lava Jato, índios ‘fecham o corpo’ de Lula

Acuado pela Justiça e cada vez mais perto da prisão da Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora está sob “proteção” indígena. Na Quinta-feira passada, dia 15, enquanto seus advogados lutam nos tribunais para afugentar o fantasma da cadeia que o atormenta, Lula foi recepcionado em Salvador, no Fórum Social Mundial, por um grupo de mais de 20 etnias que promoveram o ritual de “fechamento de corpo” do ex-presidente.

Os índios brindaram Lula, então exibindo um semblante marcado pela tensão, com um cocar vistoso e despejaram a fumaça da proteção sobre seu corpo.

O ex-presidente, condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá (SP), também recebeu a pauta de reivindicações dos povos indígenas – a prioridade é a demarcação de territórios.