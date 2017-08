Conselho de Ética dará início a processo disciplinar contra Lindbergh no dia 22

O Conselho de Ética do Senado dará início ao processo disciplinar contra o líder do PT na Casa, Lindbergh Farias (RJ), na próxima terça-feira, 22. O presidente do colegiado, João Alberto Souza (PMDB-MA), convocou sessão do colegiado para sortear o relator da denúncia por quebra de decoro parlamentar. Após escolhido, o relator terá cinco dias úteis para emitir o parecer preliminar sobre o caso.

A denúncia é para que o Conselho analise se cabe punição ao petista por sua conduta na reunião anterior, quando Lindbergh interrompeu a sessão em curso. Na ocasião, o líder do PT no Senado discutiu, exaltado, com o presidente da comissão, acusando-o de estar desmoralizado por ter arquivado uma representação contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG), investigado na Operação Lava Jato.

A confusão quase terminou em agressão física quando outros senadores interferiram em defesa de João Alberto. O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) chegou a desferir golpes no ar, sem, no entanto, atingir o petista.