Congresso mantém veto presidencial sobre MP que alterava estrutura da EBC

Aprendizes em áreas de desporto

Os deputados derrubaram veto presidencial sobre projeto que quer incluir jovens aprendizes, com idade entre 14 e 24 anos, na prestação de serviços de construção de áreas relacionadas a práticas esportivas. A proposta foi vetada pelo governo, com base em relatório do Ministério do Trabalho, porque “colide com a vigente proibição dessas atividades de construção a menores de 18 anos”.

A decisão ainda precisa ser confirmada pelos senadores, que estão em processo de votação. Para a apreciação, Eunício disse que a ordem do dia do Senado está suspensa para liberar todos os senadores para votação.