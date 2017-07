Congresso deve retomar sua pauta, afirma Padilha

Mesmo com a certeza de que o governo tem os votos necessários para barrar a denúncia contra o presidente Michel Temer, em reunião neste domingo, 30, no Palácio do Alvorada, o presidente, ministros e lideres traçaram a estratégia para a semana na qual está marcada a sessão para apreciar a denúncia no Plenário. Após o encontro, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou ao Estado/Broadcast que o governo continua “com a convicção” de ter os votos e que a oposição é que deve reunir os 342 votos para dar quórum e votar a denúncia. A ideia do governo é continuar trabalhando independente da denúncia ser apreciada ou não.

“O que está em vigor hoje é o parecer da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) que rejeitou a denúncia. Se a oposição boicotar e não quiser dar quórum no dia 2, nós vamos defender que o presidente Rodrigo Maia toque a pauta da Câmara independente da pendência deste assunto ou não”, disse Padilha.

O ministro reafirmou que a base está “pronta para votar a qualquer hora. Na conta do governo hoje há pelo menos 260 votos garantidos pela rejeição da denúncia.