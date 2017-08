Congresso atinge quórum e inicia análise de vetos presidenciais

Após atingir quórum para deliberações, o Congresso iniciou na tarde desta terça-feira, 29, a votação de um dos 18 vetos presidenciais que trancam a pauta. No momento, estão presentes 277 deputados e 56 senadores. A intenção do presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), é “limpar” a pauta para que uma nova sessão seja convocada a fim de aprovar a alteração da meta fiscal.

Para isso, a proposta do governo que eleva para R$ 159 bilhões as metas fiscais para 2017 e 2018 precisa ser aprovada antes na Comissão Mista de Orçamento (CMO). Neste momento, deputados e senadores analisam no plenário o veto que dispõe sobre a garantia do exercício da profissão de designer de interiores e ambientes. Entre os itens da ordem do dia, também consta veto total sobre a alteração dos limites da Floresta Nacional de Jamanxin.

LEIA TAMBÉM: BB faz auditoria sobre crédito para a Odebrecht