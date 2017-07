Companhia estatal e governo dizem ser vítimas de cartel

Por meio de nota, o governo do Estado de São Paulo e o Metrô afirmaram que “são vítimas dos crimes investigados pelo MP”. “Por isso”, de acordo com o texto, “colaboram analisando as cláusulas da proposta de delação em suas condições jurídicas, financeiras e técnicas, para que sua homologação garanta a proteção do interesse público”.

O Metrô informou ainda ser “o maior interessado” em esclarecer o caso e destacou a saída de Sérgio Corrêa Brasil da empresa. Ele foi procurado por meio de seu advogado, Eduardo Reale, que não respondeu aos telefonemas do Estado.

A Camargo Corrêa disse que não se manifesta sobre processos em andamento. A Andrade Gutierrez não quis comentar o caso.