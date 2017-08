Como presidente da República em exercício, Maia vai ao STF encontrar Cármen Lúcia

O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está neste momento reunido com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, na sede do STF. O encontro foi incluído na tarde desta terça-feira, 29, na agenda do presidente e divulgado pelo Planalto, que não informou o tema da reunião.

Mais cedo, Maia esteve no Planalto para uma reunião com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

LEIA TAMBÉM: MP que mantém Moreira Franco com foro não é irregular, diz líder do governo

Na agenda de Maia, até o momento, conta mais um compromisso, às 18 horas, quando recebe o deputado Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) no gabinete presidencial.