Comissão que analisa PEC do fim das coligações atinge quórum mínimo para votação

A comissão especial da Câmara que analisa a PEC 282/2016, que propõe o fim das coligações partidárias e estabelece cláusula de barreira superou o quórum mínimo para iniciar a votação do parecer da deputada Shéridan (PSDB-RR). Neste momento, há 21 presentes. Para deliberações, seriam necessários 18 parlamentares no plenário do colegiado.

O quórum foi atingido por volta das 16h30, cerca de meia hora após o horário previsto. Por conta das dificuldades na comissão especial, a relatora da matéria, deputada Shéridan (PSDB-RR), considera que o texto poderia ser encaminhado diretamente para o plenário, como também já sinalizou o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Segundo ela, Maia está acompanhando o andamento do colegiado à distância.

“O relatório está pronto há três semanas, então, se não avançarmos aqui, acho uma ideia inteligente e razoável levar diretamente para plenário”, defendeu Shéridan. A parlamentar afirmou ainda que não vê a ideia como “um problema, e sim como uma solução”. “Entendo que há um entendimento muito grande no restante dessa Casa para validarmos essa matéria no plenário.”