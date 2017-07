Comissão de Ética abre processo para investigar Bendine com base na Odebrecht

A Comissão de Ética da Presidência da República decidiu por unanimidade abrir um processo para apurar a conduta do ex-presidente da Petrobras Aldemir Bendine, com base nas delações premiadas feitas pelos executivos da Odebrecht. Bendine foi preso na semana passada pela Polícia Federal. De acordo com o presidente da Comissão, Mauro Menezes, o ex-presidente da Petrobras terá 10 dias para dar informações. As manifestações podem ser enviadas pelos advogados.

Segundo Menezes, a comissão tem adotado a mesma prática em casos similares e, apesar de não fazer uma avaliação criminal dos fatos, a Comissão tem o dever de apurar condutas éticas. “A Comissão não trata de matéria criminal, mas tem obrigação e enxergar infrações éticas”, disse.

LEIA TAMBÉM: Alckmin barra movimento anti-Temer em diretório do PSDB paulista

Caso o colegiado decida que houve infração do ex-executivo ele pode sofrer uma sanção ética, que na prática seria apenas uma “mancha no currículo”, já que ele não ocupa mais o cargo.