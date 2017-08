Com votação de TLP, Eunício remarca sessão do Congresso para às 16 horas

O presidente do Congresso, Eunício Oliveira (PMDB-CE), remarcou para às 16 horas desta quinta-feira, 24, a sessão do Congresso que vai analisar os vetos presidenciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A sessão estava marcada para a parte da manhã, mas foi adiada para que os deputados pudessem votar a Medida Provisória (MP) 777, que cria uma nova taxa de juros para empréstimos do BNDES, a TLP.

Na pauta do Congresso estão 16 vetos presidenciais e 11 projetos de lei. Entre os vetos a serem analisados, estão itens aprovados na LDO de 2018, como a destinação de recursos para o cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNE).

LEIA TAMBÉM: Corte francesa condena Maluf e a mulher a três anos de prisão

Além dos vetos, os parlamentares vão analisar o projeto que destina R$ 38 milhões a diversos órgãos do Executivo e o que destina R$ 37 milhões para a Justiça Eleitoral, para a Defensoria Pública da União e outros órgãos.