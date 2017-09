Com prisão, Joesley não comparece a depoimento na Greenfield

O empresário Joesley Batista tinha depoimento agendado às 9 horas desta segunda-feira, 11, na Superintendência da Polícia Federal de Brasília no âmbito da operação Greenfield, que investiga possíveis irregularidades no aporte de fundos de pensão em empresas do grupo J&F. Como se entregou à PF de São Paulo no domingo (10), e ainda não foi transferido para o Distrito Federal, o empresário não comparecerá à oitiva.

Na última semana, após o Joesley se ausentar pela terceira vez do depoimento agendado, investigadores da operação foram até o juiz Vallisney de Souza Oliveira, titular da 10ª Vara Federal, para debater sobre os procedimentos a serem adotados para obrigar o empresário a depor. Para os investigadores, o acordo de colaboração premiada prevê a obrigação de Joesley em comparecer sempre que necessário às convocações relacionadas a investigações em andamento.

LEIA TAMBÉM: Ciro Gomes é candidato a presidente pelo PDT 'com nome e sobrenome', diz Lupi

O jornal O Estado de S. Paulo apurou que os investigadores chegaram a propor o confisco do passaporte do empresário para evitar que ele deixasse o País e fosse prestar as informações necessárias para a apuração que mira aportes de dois fundos de pensão na Eldorado Celulose, empresa de papel do grupo J&F. A proposta não foi aceita pelo juiz.