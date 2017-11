Com atraso, Planalto confirma nome de Baldy para Ministério das Cidades

O Palácio do Planalto distribuiu uma nota confirmando a nomeação, pelo presidente Michel Temer (PMDB), do deputado Alexandre Baldy (sem partido-GO) para assumir o Ministério das Cidades, em substituição ao deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), que pediu demissão do cargo na segunda-feira da semana passada, adiantando a reforma ministerial. A nota confirma também que a cerimônia de posse de Baldy está marcada para esta quarta-feira, às 15h30, no Salão Oeste, do Palácio do Planalto.

A demora na confirmação da posse de Baldy e o seu nome estavam causando incômodo em setores do Congresso. Temer está sendo pressionado também, principalmente pelo seu partido, o PMDB, para promover a substituição do ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy (PSDB). O presidente, no entanto, ainda resiste à ideia. O nome mais cotado, no momento, levado pelo líder do PMDB, deputado Baleia Rossi (SP), ao Planalto, é do deputado Carlos Marun (PMDB-MS).

O presidente, apesar de tentar segurar Imbassahy o máximo de tempo no cargo, tem como objetivo principal conseguir os 308 votos necessários para aprovar a primeira etapa da reforma da Previdência no início de dezembro, conforme acerto com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). Temer gostaria de esperar, pelo menos, a próxima reunião do PSDB, marcada para 9 de dezembro, para promover qualquer outra mexida entre os ministros do partido no governo.