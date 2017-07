CNI/Ibope: Antes de reajuste na gasolina, 87% já desaprovavam governo em impostos

Entre as nove áreas de atuação do governo Michel Temer avaliadas pela pesquisa CNI/Ibope, divulgada nesta quinta-feira, 27, a pior foi “impostos”, com 87% de desaprovação. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de julho, antes de o governo federal anunciar o aumento do PIS/Cofins cobrado sobre gasolina, diesel e etanol.

Em seguida, em desaprovações decrescentes, aparecem as áreas de saúde (85%), taxa de juros, segurança pública e combate ao desemprego (as três com 84%), combate à fome e à pobreza (80%), combate à inflação (77%), educação (75%) e meio ambiente (70%).

Na última pesquisa, em março, as notícias mais lembradas eram sobre “discussões sobre a reforma da Previdência”, com 26%. Quatro meses depois, as mais mencionadas são em relação a “corrupção no governo” (16%), reforma trabalhista (10%), Operação Lava Jato (9%), denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra Temer por corrupção passiva (8%) e novamente a reforma da Previdência (4%).