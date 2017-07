Chance de aprovação da reforma da Previdência denúncia contra Temer, diz Moody’s

As chances de aprovação da reforma da Previdência diminuíram após o presidente Michel Temer ter sido denunciado por receber propina da JBS, afirma a agência de classificação de risco Moody’s.

Em nota, a Moody’s diz ser improvável que o governo consiga avançar com a reforma antes do Congresso votar a denúncia criminal feita pelo procurador-geral, Rodrigo Janot. Com isso, caem as chances de o projeto ser votado este ano, o que empurra o calendário para 2018.

O problema é que, com a proximidade cada vez maior das eleições, “uma reforma que reduz benefícios sociais e eleva a idade mínima para a aposentadoria se torna cada vez mais intragável”, diz a agência de rating.