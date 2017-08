Cético com reforma política, deputado defende plebiscito sobre tema para 2020

A falta de consenso entre parlamentares sobre os temas da reforma política, que está a poucas semanas de se mostrar ineficaz já para as eleições em 2018, fez o deputado Marcus Pestana (PSDB-MG) voltar a defender plebiscito para a reforma política no Brasil.

Segundo o tucano, que participou de um debate sobre o financiamento de campanha na Fundação Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, o atual sistema político-partidário é um “monstrengo e não vai se reformar”. “Fui das comissões sobre reforma política em 2011, 2013, 2015 e 2017. Todas se frustraram”, lembrou.

O deputado disse que está com um texto pronto e pretende apresentá-lo ao final da data limite para que modificações na lei eleitoral sejam válidas para as próximas eleições, em sete de outubro. A proposta seria votar, juntamente com as eleições municipais de 2020, em quatro temas: financiamento de campanha, sistema eleitoral, sistema de governo e estrutura e organização do Estado.