Cerimonial do Planalto já arruma Salão para pronunciamento de Temer

Mesmo sem ter iniciado a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer de fato na Câmara, neste momento membros da equipe do Cerimonial do Palácio do Planalto já arrumam o Salão Leste para o esperado pronunciamento após o resultado.

Com a expectativa de derrubar a denúncia, de acordo com auxiliares, Temer deve fazer uma fala mirando o futuro e ressaltando a importância de o País seguir com as reformas. Oficialmente, o governo ainda não confirma a fala do presidente, mas interlocutores destacam que o discurso já está encaminhado.

A avaliação de assistentes de Temer é que a sessão da Câmara desta quarta-feira, 2, começou mostrando a força do Poder Executivo, que conseguiu pôr o quórum necessário ainda pela manhã. Ele acompanha a sessão do gabinete e, segundo assessores, está em contato direto com deputados e ministros licenciados que estão na Casa.