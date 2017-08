Cauê quer divulgação de salários de servidores

O deputado estadual Cauê Macris (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), encontrou-se nesta quinta-feira, 17, com o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Napoleão Nunes Maia Filho, para pedir que a corte coloque em pauta o recurso contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que proíbe a Casa de publicar o nome dos servidores junto com o valor de seus vencimentos. Foto: Alesp / Divulgação

Atualmente, a Alesp publica apenas os salários dos servidores acompanhado do número de matrícula de cada um deles. A relação também não separa os que estão na ativa dos aposentados. O expediente acontece por causa de uma ação movida pelos servidores da Casa, deferida em janeiro de 2013 pelo TJSP.

A Alesp recorreu da decisão e, de acordo com Macris, o ministro Napoleão, relator do recurso no STJ, se mostrou “muito sensível” ao tema, que vai contra a busca por transparência. “Ele fez até um comparativo com a situação do magistrado que ganha R$ 500 mil em Mato Grosso”, disse o deputado, acrescentando crer que o recurso será colocado em votação “o mais breve possível” após o encontro.