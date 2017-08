Cássio Cunha Lima: FHC sugeriu usar ‘presidencialismo de cooptação’ em vídeo

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) afirmou nesta sexta-feira, 18, que a propaganda nacional do partido veiculada ontem, em cadeia nacional, passou pelo crivo do ex-presidente da República e presidente honorário da legenda, Fernando Henrique Cardoso.

Ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Cássio contou que o uso da expressão “presidencialismo de cooptação”, considerada uma das mais polêmicas, foi ideia de FHC. “A expressão cooptação foi uma sugestão do próprio FHC. Ia ser coalizão e ele sugeriu cooptação”, afirmou o senador.

Sob o comando do presidente interino da legenda, Tasso Jereissati (CE), o vídeo de dez minutos do PSDB faz críticas indiretas ao governo do presidente Michel Temer e uma espécie de mea culpa. Após a divulgação do programa partidário, no entanto, alguns tucanos ficaram insatisfeitos com o conteúdo da peça e passaram a defender nos bastidores a destituição de Tasso do cargo de vice-presidente.