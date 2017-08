Carros de ex-secretário de Cabral são leiloados por R$ 263,9 mil

Preso durante a Operação Calicute, uma das fases da Lava Jato, e aguardando julgamento na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio, o ex-secretário de Obras da gestão Sergio Cabral, Hudson Braga, teve dois carros blindados leiloados pela Justiça Federal nesta quinta-feira, 17. Desde o início da tarde, o homem acusado pelo Ministério Público Federal do Rio (MPF-RJ) de cobrar de empreiteiras uma “taxa de oxigênio” no valor de 1% dos contratos com o Estado não é mais o proprietário de uma Pajero 2014/2015 e de um Toyota Corolla 2015/2016. Os dois veículos foram arrematados por R$ 263,9 mil.

O leilão judicial aconteceu no auditório do Fórum Federal, no Centro do Rio. Os lances podiam ser feitos pela internet, mas os dois compradores preferiram ir pessoalmente ao pregão. Se o receio deles – um homem e uma mulher – era por uma eventual disputa pelo lance mais alto, puderam sair aliviados. Os dois foram praticamente os únicos a ocupar assentos no auditório, e acabaram arrematando os veículos pelos respectivos valores de avaliação. De forma parcelada, porque não está fácil para ninguém.

Abordados pela reportagem, nenhum dos dois quis se manifestar publicamente. A mulher, nova proprietária da Pajero blindada de cor prata, saiu com a mesma rapidez de seu lance de R$ 159 mil. O novo proprietário do Corolla blindado preto, flex, por sua vez, aceitou conversar rapidamente sobre os motivos que o levaram a comprar o veículo por R$ 104,9 mil. “É a primeira vez que venho a um leilão. Achei o carro e o preço bons”, resumiu. Ele não chegou a ver o veículo. “Confiei nas fotos e nas palavras do leiloeiro”, contou.