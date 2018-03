Cármen Lúcia recebe membros do Vem pra Rua para discutir prisão após 2ª instância

Em meio à pressão para pautar o julgamento de ações sobre a prisão após condenação em segunda instância, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, recebe no período da tarde desta quarta-feira, 21,representantes do Movimento Vem Pra Rua em seu gabinete. A audiência entrou na agenda oficial da ministra. Cármen Lúcia recebe os integrantes no início da tarde, antes da sessão plenária do STF.

Ao lado de outros movimentos, o Vem pra Rua é contra revisão do entendimento atual que permite a execução de pena após condenação em segundo grau e que pode levar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a prisão.

“Os representantes dos movimentos vão fazer um apelo para que a ministra resista às investidas dos que querem rediscutir a questão da prisão em segunda instância, já decidida pelo STF em 2016”, diz comunicado do Vem pra Rua.