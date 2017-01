Cármen Lúcia demonstrou compromisso com a celeridade processual, afirma Ajufe

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) afirmou, em nota enviada à imprensa na manhã desta segunda-feira (30), que a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, demonstrou “o seu compromisso com a celeridade processual” ao homologar a delação de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht.

“A delação homologada permitirá a identificação dos envolvidos na prática das infrações penais e na recuperação dos recursos desviados pela corrupção”, diz a nota da Ajufe, assinada pelo presidente da associação, Roberto Veloso.

A decisão da ministra – de homologar ela mesma a delação da Odebrecht – também foi elogiada pelo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia.