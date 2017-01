Cármen Lúcia deixa velório de Teori e volta para Brasília

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) deixou pouco depois das 15 horas deste sábado (21) o velório do colega Teori Zavascki, que ocorre na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre. Ela volta para Brasília ainda hoje (21). Quem chegou no fim do velório foi o também ministro do Supremo Luiz Edson Fachin.

O cerimonial já fechou a entrada para o público e a previsão é que o cortejo saia em direção ao cemitério Jardim da Paz, na zona leste da capital gaúcha, às 16h30. Inicialmente o enterro estava previsto para 18 horas.

LEIA TAMBÉM: Sérgio Moro participa do velório de Teori em Porto Alegre