Candidato à presidência da Câmara, Rosso investe na interação em redes sociais

Como se estivesse disputando o voto do eleitor comum e não de deputados, o atual líder do PSD na Câmara, Rogério Rosso (DF), continua investindo nas redes sociais em sua campanha pela presidência da Casa. Após lançar sua candidatura no Facebook, Rosso postou nesta terça-feira, 10, os primeiros acordes de uma música que pretende compor com as sugestões de frases enviadas por internautas.

Sem o apoio de parte de seu partido e ainda tentando viabilizar politicamente sua candidatura com a promessa de votos individuais de deputados de fora do PSD, Rosso vem buscando aumentar a interação com seus seguidores. Nos bastidores, parlamentares dizem que o deputado tenta mesmo se cacifar para disputar o governo do Distrito Federal em 2018.

LEIA TAMBÉM: Julgamento sobre pagamento de multa de réus do mensalão é suspenso no STF

Na postagem que traz o vídeo de sua composição, Rosso agradece às “milhares de manifestações de apoio”. “Um pouco do ‘rascunho’ da música que estou compondo/produzindo e que na próxima segunda-feira, dia 16 de janeiro, aproveitando as milhares de manifestações de apoio e sugestões de letras que estamos recebendo, postaremos aqui na página em homenagem ao povo brasileiro. Aguardem!!!”, escreveu.

Rosso, que está visitando os parlamentares nos Estados pedindo voto, vem mantendo uma agenda de encontros pontuais. Ele mesmo coordena sua campanha e organiza a agenda de viagens. Hoje, havia prometido participar do lançamento da candidatura do líder do PTB, Jovair Arantes (GO), com quem tem um acordo de apoio mútuo, seja em eventual segundo turno ou em caso de desistência da disputa, como informou o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Rosso vem sendo pressionado por caciques do PSD a deixar o pleito em favor da recondução de Rodrigo Maia (DEM-RJ). Seu sucessor na liderança do partido na Casa, Marcos Montes (MG), não esconde sua preferência por Maia e já organizou para a próxima semana um encontro com Rosso e o presidente do partido, o ministro Gilberto Kassab, para definir o futuro de sua candidatura.

LEIA TAMBÉM: Fazenda define critérios de liberação de depósito judicial referente a royalties