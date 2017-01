Candidato à presidência da Câmara, Jovair investe em vídeos e panfletos

Candidato à presidência da Câmara, o líder do PTB, deputado Jovair Arantes (GO), está investindo em vídeos e materiais de campanha para conquistar o voto dos colegas da Casa. Em uma gravação enviada aos parlamentares para convidá-los a comparecer ao lançamento da sua candidatura, marcada para esta terça-feira, 10, Jovair segue à risca a estética das propagandas eleitorais e faz críticas ao seu principal adversário, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

No vídeo, de pouco mais de um minuto, o líder do PTB destaca que é deputado há 22 anos e diz que a decisão de concorrer ao cargo exige “coragem” e “maturidade”. “Nessas duas décadas como deputado federal, eu aprendi muito. Aprendi a ouvir, a ser flexível e a conviver com as diferenças”, diz.

LEIA TAMBÉM: Em denúncia contra mulher de Cabral, MPF lista 21 fatos criminosos

Sem citar o nome de Maia, cuja disputa à reeleição está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado também afirma que o dever dos parlamentares é respeitar as regras. “O País vive um momento difícil. É hora de resgatar a normalidade, porém, sem sustos e sobressaltos. É hora de acabar com as manobras que submetem a Casa do povo a conveniências de alguns. Precisamos proteger a democracia, aqui não há margem para casuísmos. Temos que ser respeitados como seguidores de regras e defensores da legalidade”, afirma o deputado.

Jovair também investiu em materiais gráficos com o mote “coragem para mudar”. Ele vai enviar adesivos e panfletos para os deputados com a sua plataforma de campanha, que inclui oito pontos, entre eles resgatar o protagonismo da Câmara, revisar o regimento interno da Casa e o de não realizar sessão de votação durante a madrugada. O parlamentar também promete, se eleito, reservar um dia na semana para atender, de maneira personalizada, cada um dos 512 deputados.

Como parte da estratégia para conquistar votos, o líder do PTB também vai dar início, na quarta-feira, a uma série de viagens pelo Brasil, começando por Cuiabá, Campo Grande, Curitiba e São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Maia diz que manifestantes sairão da Câmara presos

Além de Maia e Jovair, o deputado Rogério Rosso (PSD-DF) também lançou a sua candidatura nesta segunda-feira, 9. O deputado André Figueiredo (PDT-CE) também deverá concorrer ao cargo.