Câmara tenta retomar nesta terça votação da reforma política

A Câmara dos Deputados tenta retomar nesta terça-feira, 29, a votação da reforma política, travada por falta de acordo sobre as duas principais modificações nas regras eleitorais em debate: a adoção do “distritão” como sistema de votação para o Legislativo e a criação de um fundo abastecido com verbas públicas para custear as campanhas. Diante disso, os deputados estudam levar antes ao plenário temas já votados no Senado e sobre os quais há mais entendimento, a extinção das coligações e o estabelecimento de uma cláusula de barreira para acesso ao Fundo Partidário e à propaganda no rádio e na TV.

Os principais articuladores e líderes de bancada vão discutir estratégias em reunião na manhã de terça com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que assumirá o Palácio do Planalto por causa da viagem do presidente Michel Temer à China. Maia despachará da Presidência da República de olho nas votações em plenário. Como o primeiro vice-presidente, Fábio Ramalho (PMDB-MG), acompanhará a comitiva de Temer, as sessões da Câmara serão presididas pelo deputado André Fufuca (PP-MA). A expectativa é de votações tumultuadas por obstrução da oposição.

Maia planeja que o plenário avalie na terça-feira o sistema de votação e o fundo eleitoral, segundo o deputado Vicente Cândido (PT-SP), relator da proposta de emenda constitucional (PEC) 77/2003, que introduz esses temas. Na semana passada, o presidente interrompeu a votação pela terceira vez depois de retirar a previsão de que o fundo seria custeado com R$ 3,6 bilhões do Tesouro, equivalentes a 0,5% da receita corrente líquida.