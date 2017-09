Câmara retoma debate sobre fim de coligações

O plenário da Câmara dos Deputados retomou nesta terça-feira, 5, a discussão da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 282/2016, que acaba com coligações proporcionais e estabelece uma cláusula de barreira para acesso dos partidos a verbas públicas e à propaganda no rádio e na TV.

Os deputados discutem um requerimento da oposição para retirar de pauta a PEC.

Um acordo de bastidores prevê que o texto relatado pela deputada Shéridan (PSDB-RR) seja alterado no plenário, recuperando o texto original já aprovado no Senado, cuja previsão é de que as coligações sejam proibidas a partir de 2020.