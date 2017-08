Câmara conclui leitura de parecer sobre denúncia contra Temer

A Câmara dos Deputados concluiu na tarde desta terça-feira, 1, a leitura do parecer sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. Em sessão esvaziada, a 2ª secretária da Casa, deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO), leu a íntegra do relatório do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), que pede a rejeição do pedido de investigação feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

A baixa presença de deputados em Plenário se deve às reuniões das bancadas do governo e da oposição, que estão, neste momento, discutindo estratégias para a votação final. Agora o parecer da denúncia será publicado no Diário Oficial da Câmara e estará pronto para ser votado na sessão de amanhã, marcada para 9 horas. O procedimento era parte fundamental do rito de votação. Sem essa leitura, a votação não poderia ser feito nesta quarta.

Para que a deputada pudesse ler o parecer, eram necessários pelo menos 51 dos 513 deputados com presença registrada na Câmara. Como 90 parlamentares já estavam na Câmara, no momento da abertura da sessão deliberativa, o rito foi cumprido.