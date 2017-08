Câmara alcança quórum mínimo para votar denúncia

O ritmo da sessão de votação da denúncia contra o presidente Michel Temer está mais célere do que os próprios governistas esperavam e pegou os oposicionistas de surpresa. Por volta das 12h40, os deputados aprovaram por 292 votos a 20 um requerimento para encerrar a fase de discussão. Houve somente duas abstenções. O quórum de votação do requerimento foi de 315 presentes. No momento da votação do acolhimento da denúncia, é preciso haver quórum mínimo de 342 deputados.

Após a aprovação do requerimento para encerrar as discussões, que poderiam se estender por toda a tarde, os deputados poderão dar início aos encaminhamentos para votação mais cedo. Antes disso, no entanto, outros requerimentos apresentados à Mesa Diretora terão que ser analisados.

LEIA TAMBÉM: Prisão estava escrita e desdobramentos dependem do que Loures dirá, diz Agripino

Depois, os governistas querem que o advogado de Temer, Antonio Claudio Mariz, fale novamente por cerca de dez minutos em defesa do peemedebista. Em seguida, os líderes farão os encaminhamentos sobre a votação com orientações aos partidos.