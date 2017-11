Brasil oferece aviões e navios para buscas por submarino argentino

Já os navios brasileiros disponibilizados, escreveu o ministro, são a fragata Rademaker, o navio polar Maximiano e o navio socorro submarino Filinto Perry. De acordo com Jungmann as três embarcações enviadas pela Marinha já estão auxiliando nas buscas.

Um avião modelo C-105, dotado de “modernos equipamentos” SAR (sigla do inglês Search and Rescue – Busca e Salvamento), já está auxiliando nas buscas, apontou o ministro brasileiro em sua conta oficial no Twitter. A outra aeronave, modelo P-3, será enviada neste domingo (19), relatou Jungmann.

O submarino argentino se perdeu em algum ponto da costa Argentina, na altura do golfo de San Jorge, quando ia da Base Naval de Ushuaia, no sul do país, ao seu atracadouro habitual, na Base Naval de Mar del Plata. A embarcação navega com 44 tripulantes.

A busca pelo submarino se intensificou desde sexta-feira. Ao menos duas aeronaves e três embarcações vasculham uma área de 300 quilômetros por sinais do submarino. As Forças Armadas acreditam que ele esteja a 430 quilômetros do ponto mais próximo da costa a sudeste da península de Valdés, na província de Chubut.

De acordo com o protocolo de busca, no caso de estar com dificuldades ou problemas de comunicação, o submarino deve voltar à superfície para favorecer o contato visual e facilitar a busca.