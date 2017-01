Braço direito de Teori, Márcio Fontes não comenta morte do ministro

O juiz-auxiliar Márcio Schiefler Fontes, braço direito do ministro Teori Zavascki na condução dos inquéritos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, chegou no início da noite ao gabinete de Teori. Ele não quis comentar o acidente de avião que levou à morte do ministro e outras três pessoas em Paraty, nesta quinta-feira, 19.

A expectativa era que Schiefler começasse esta semana as audiências com os 77 delatores da Odebrecht para confirmar que concordaram em colaborar com a Lava Jato. Nesta fase, os delatores não precisariam entrar no mérito das denúncias, mas apenas informar se foram coagidos ou não a firmar o acordo de delação com o Ministério Público.

