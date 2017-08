Blairo teria pago R$ 4 mi por apoio a apadrinhado

Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil

O ex-governador do Mato Grosso Silval Barbosa confessou, em delação premiada, ter intermediado repasse de R$ 4 milhões, a pedido de Blairo Maggi e do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes ao deputado federal Carlos Bezerra, em 2008, com o fim de comprar apoio do PMDB nas eleições municipais. À época, segundo Barbosa, o partido teria declarado apoio ao adversário do aliado de Blairo.

As revelações do ex-governador foram classificadas de “monstruosa delação” pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), que na última sexta-feira, 25, autorizou abertura de inquérito contra um grupo de políticos de Mato Grosso, entre eles Blairo Maggi, a quem a Procuradoria atribui o papel de “liderança” de organização criminosa que se instalou na administração pública estadual.

Segundo o delator, em 2008, “antes da campanha para a prefeitura de Cuiabá”, o então governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, e o candidato a prefeito Mauro Mendes o teriam procurado para pedir que “intercedesse” pelo apoio do PMDB.