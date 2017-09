Bezerra se filia ao PMDB e diz crer em ‘bandeiras programáticas’ da legenda

O senador Fernando Bezerra oficializou nesta quarta-feira, 6, a sua saída do PSB e a filiação ao PMDB. Em seu discurso, afirmou que a decisão faz parte do projeto que tem para Pernambuco. O senador trabalha para lançar, em 2018, o seu filho, o ministro Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, ao governo do Estado. Deputado licenciado, ele deve se filiar à sigla em março do ano que vem, durante o período da janela partidária.

“Chego ao PMDB para somar. Espero que os companheiros que fazem o PMDB em Pernambuco possam aceitar a nossa proposta. Temos um projeto para Pernambuco, mas não será um projeto de uma pessoa, de um partido, ou de um grupo, será o projeto de uma frente política”, disse.

A ida de Bezerra para o PMDB causou mal-estar no DEM. Nenhum nome da legenda compareceu à cerimônia. O senador e seu filho negociavam se filiar ao partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), junto com outros deputados da ala governista do PSB, que foram colocados de lado pela executiva do partido.