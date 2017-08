Bendine tinha ‘conta de propina’, afirma Lava Jato

A força-tarefa da Operação Lava Jato diz que “há fortes indicativos” de que o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobrás Aldemir Bendine tinha uma “conta-corrente de propina” com os operadores André Gustavo e Antônio Carlos Vieira da Silva, que são irmãos. Uma parte do dinheiro, segundo o Ministério Público Federal, foi usado também para bancar hotéis para Bendine e a família. Bendine foi preso na semana passada, na Operação Cobra, 42.ª fase da Lava Jato. Ele é suspeito de receber R$ 3 milhões em propina da Odebrecht.

A força-tarefa da Lava Jato encontrou no celular de Antônio Carlos registro do pagamento de despesas de hospedagem, em 11 de janeiro de 2016, em favor de Amanda Bendine, filha do ex-presidente da Petrobrás.

Os investigadores atribuem a André Gustavo e a Antônio Carlos, que são publicitários, o papel de “profissionais da lavagem de dinheiro”.