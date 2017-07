Bendine recolheu Imposto de Renda sobre propina, segundo investigadores

O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine, preso nesta quinta-feira, 27, recolheu imposto de renda sobre a propina de R$ 3 milhões que recebeu da empreiteira Odebrecht para tentar despistar a Lava Jato. A estratégia, segundo os investigadores, era dar um caráter formal a uma suposta consultoria prestada por ele e pelo publicitário André Gustavo Vieira, apontado como seu operador financeiro.

Inicialmente, segundo a Operação Cobra, fase 42 da Lava Jato, Bendine exigiu R$ 17 milhões da Odebrecht. Nessa época, o executivo ocupava a presidência do Banco do Brasil e a Odebrecht Agro tinha interesse em rolar uma dívida com o banco. Marcelo Odebrecht, porém, decidiu não ceder à pressão de Bendine.

LEIA TAMBÉM: Janot volta a defender acordo com delatores da JBS

Em 2015, na véspera de assumir a presidência da Petrobras com a missão de implantar um sistema exemplar de governança na estatal petrolífera, Bendine voltou à carga e pediu um valor mais modesto ao empreiteiro, R$ 3 milhões.