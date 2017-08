Bendine quer inquérito sobre R$ 700 mil por habeas

A defesa do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine pediu nesta sexta-feira, 4, ao juiz federal Sérgio Moro abertura de inquérito para investigar a autoria de um e-mail enviado a Amanda Bendine, filha do executivo. A mensagem foi recebida por Amanda, afirma a defesa, na quarta-feira, 2, e pedia um depósito de R$ 700 mil para pagar uma decisão em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF).

Bendine foi preso em 27 de julho na Operação Cobra, 42.ª fase da Lava Jato. Ele é suspeito de receber R$ 3 milhões em propina da Odebrecht. O e-mail foi enviado à filha de Bendine às 17h50 do dia 2 pelo remetente aldemirbendine63@bol.com.br.

LEIA TAMBÉM: 'Operação abafa' contra corrupção é realidade ostensiva, diz Barroso em SP

“Filha é o pai. um agente está me ajudando neste e-mail. estou bem avisa a sua mãe e a Andressa.Tenho um contato no RJ que tem uma conexão com o STF.. para garantir o habeas corpus domiciliar. eu já tinha combinado o valor com eles.fale com a Silvana fazer um Ted para o banco do Brasil agência 1257-2 conta 3933-0 nome Alexandre Inácio, valor 700 mil reais quando for a hora falo com o Bottini… para pedir o habeas….amo vocês..”, diz a mensagem.