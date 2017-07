Bendine nega à PF propina de R$ 3 mi e diz que ‘contrariou’ Marcelo Odebrecht

Em seu depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira, 31, o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine negou que tenha recebido propina de R$ 3 milhões da Odebrecht. Ele afirmou que não recebeu valores ilícitos de qualquer empresa. Bendine disse, ainda, que tinha boa relação com o publicitário André Gustavo Vieira da Silva, mas negou ter “relações profissionais com ele”.

Segundo Bendine, enquanto foi presidente do Banco do Brasil “negou inúmeros pleitos da Odebrecht, como o pedido de financiamento da construção do estádio do Corinthians”.

Bendine foi preso na quinta-feira, 27, na Operação Cobra, 42ª fase da Lava Jato, por suspeita de propina da Odebrecht. Também foram presos André Gustavo e o irmão dele, Antonio Carlos Vieira Júnior.