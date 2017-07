Bendine entrega a Moro ‘provas’ de que não ia fugir da Lava Jato

Os advogados do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine entregaram nesta segunda-feira, 31, ao juiz Sérgio Moro comprovantes de que pretendia retornar ao Brasil no dia 19 de agosto de uma viagem de férias com a família à Europa.

Bendine foi preso em regime temporário por cinco dias na quinta-feira, 27, na Operação Cobra, desdobramento da Lava Jato, por suspeita de recebimento de R$ 3 milhões em propinas da Odebrecth em troca de ajudar a empreiteira em negócios na estatal petrolífera – ‘Cobra’ é como Bendine era identificado na planilha de propinas da Odebrecht, segundo delatores da companhia.

LEIA TAMBÉM: PT fecha proposta para boicotar colégio eleitoral

Os investigadores descobriram que ele estava com viagem marcada para a sexta-feira, 28, com destino a Lisboa. Esse detalhe levou a Procuradoria da República a suspeitar que Bendine pretendia fugir do País.