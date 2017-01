Bautista Agut confirma favoritismo, bate russo e conquista o Torneio de Chennai

O espanhol Roberto Bautista Agut confirmou o favoritismo e conquistou neste domingo o Torneio de Chennai. Na Índia, o cabeça de chave número 2 passou na decisão pela principal surpresa da competição, o russo Daniil Medvedev, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Número 14 do mundo, Agut precisou de somente 1h13min para faturar o troféu. Este foi o quinto título da carreira do espanhol no circuito da ATP, sendo o primeiro em Chennai, onde ele tinha um vice-campeonato como melhor resultado – em 2012, perdeu para o sérvio Janko Tipsarevic na decisão.

LEIA TAMBÉM: Gabriel Medina cria instituto em Maresias para lapidar talentos e criar cidadãos

Desta vez, Agut foi soberano na decisão. Com bons saques, sequer cedeu oportunidades de quebra ao adversário. Quando as teve, em compensação, o espanhol soube aproveitar, confirmou um break point em cada set e conseguiu a vantagem necessária para sair vencedor.

Para Medvedev, a decisão deste domingo era a chance de conquistar seu primeiro torneio no circuito da ATP, logo em sua estreia em uma decisão. O tenista de 20 anos, número 99 do mundo, no entanto, deve subir consideravelmente no ranking com o vice-campeonato.