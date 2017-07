Base aliada espera apreciar pedido da PGR contra Temer até 17 de julho

Os deputados governistas definiram nesta terça-feira, 4, um calendário para a tramitação do pedido de investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. Por esse cronograma, o objetivo é votar a admissibilidade do processo até 17 de julho, um dia antes do início do recesso parlamentar.

A informação foi confirmada pelo líder do DEM na Câmara, deputado Efraim Filho (BA). Segundo ele, respeitando todos os prazos regimentais, a leitura do parecer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deve acontecer até 10 de julho. Isso tendo como base uma provável apresentação da defesa do presidente na quarta-feira, dia 5.

Dessa forma, a votação na CCJ aconteceria no dia 12 de julho, na próxima quarta-feira. Depois disso, o pedido seguiria para Plenário. Inicialmente, a base aliada espera tentar votar o assunto já no dia seguinte à apreciação da CCJ. Ou seja, no dia 13 de julho, próxima quinta-feira.